РИАМО - 20 июл. Утром во вторник в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 52 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 7 рейсов задержано, 11 отменено. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, 3 отменены. В аэропорту Домодедово задержано 16 рейсов, 7 отменено.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменены 6 рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.