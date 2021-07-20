РИАМО - 20 июл. Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения, произошедшего 19 июля на Ленинском проспекте в районе дома №66, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение поступило в службу «02» в 13:10. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что двое неизвестных в медицинских масках подошли к припаркованному автомобилю Mercedes-Benz и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у находившихся в автомобиле граждан деньги.

К одному — применили удушающий прием, а у второго из рук вырвали рюкзак, в котором было 7 млн рублей.

На злоумышленников завели дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, в особо крупном размере).