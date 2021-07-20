РИАМО - 20 июл. Один человек погиб, еще пять пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Коломне, сообщает ТАСС.

По данным источника издания, автобус перевозил рабочих. ДТП произошло на Малинском шоссе при повороте на деревню Молитвино. Погибла водитель легкового автомобиля Skoda.

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Всего в нем ехали 30 человек, 5 пострадавших доставили в Коломенскую центральную больницу.

На месте ДТП работают правоохранительные органы и экстренные службы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.