РИАМО - 20 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «ЕвроКэп» о нарушении Закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЕвроКэп» на действия (бездействие) ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронный аукцион на закупку расходных материалов для введения инсулина для обеспечения отдельных категорий граждан, в отношении которых установлены меры социальной поддержки.

По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу компании необоснованной.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Но там подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.