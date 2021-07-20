РИАМО - 20 июл. Минздрав Московской области запустил интернет-портал об онкологической помощи для пациентов onco.mosreg.ru, он позволит каждому желающему узнать о возможностях оказания специализированной медицинской помощи в клиниках Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Перед онкологической службой Московской области стоит важная задача – обеспечить максимальную доступность специализированной помощи. Мы стараемся сделать информацию о возможностях онкопомощи прозрачной для пациентов и их близких – каждый житель региона должен владеть достоверными сведениями и понимать, как действовать, если поставлен диагноз. В Подмосковье выстраивается новая система оказания онкологической помощи населению, и мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента», — сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

На новом портале собрана вся необходимая информация о врачах и медицинских организациях Подмосковья, где пациенты могут получить бесплатную онкологическую помощь, о возможностях диагностики и лечения, а также о профилактике рака.

Пользователям портала доступны онлайн-тесты, разработанные врачами-онкологами, для определения риска развития различных видов рака. При регистрации на портале результаты сохраняются в личном кабинете. Кроме того, авторизованные пользователи могут оставлять отзывы о врачах и клиниках, а также сохранять полезные статьи.

Регулярно на портале публикуются новости о развитии онкослужбы Подмосковья, советы врачей, а также истории пациентов, которые борются с раком или уже победили болезнь.

Также для жителей региона действует контакт-центр – задать вопрос специалисту можно по телефону, размещенному на портале или через форму обратной связи.

Онкологическая помощь в Подмосковье меняется, в частности продолжают разворачиваться специализированные подразделения – Центры амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день развернуто 14 центров, а до конца года будет открыто еще 4. Благодаря новым центрам пациенты могут в короткие сроки пройти диагностику и начать лечение.