РИАМО - 20 июл. Сельхозпроизводители Московской области начали уборку урожая ранних овощей и зеленных культур, собрано более 4,3 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Хозяйства Подмосковья начали поставки ранних сортов овощей на прилавки сетей и рынков. На сегодняшний день в регионе собрано 4,3 тыс. тонн овощей и зеленых культур. Идем на уровне прошлого года. Ранние овощи открытого грунта убраны с 400 га», - сказал Сергей Воскресенский.

В том числе, по словам министра, сельхозпроизводители области собрали 804 тонн ранней капусты, 49 тонн свеклы столовой, 150 тонн огурцов, около 90 тонн кабачков и более 3,2 тыс. тонн зеленных культур - шпината, рукколы, кинзы, салата, укропа, петрушки, сельдерея и других.

«Первую партию ранних овощей для жителей столицы и Подмосковья поставили аграрии Дмитровского, Раменского, Серпуховского, Коломны и Луховицкого городских округов», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что основные объемы овощей в Подмосковье начнут убирать в конце августа и осенью.