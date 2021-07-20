РИАМО - 20 июл. Жители Подмосковья, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию. Это можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Covid-19 может вызвать опасные осложнения – тромбозы, тахикардию и другие патологии. В Московской области переболевшие Covid-19 могут пройти углубленную диспансеризация, в ходе которой специалисты смогут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. В рамках первого этапа берут анализы: общий и биохимический анализы крови. А также измеряют насыщение крови кислородом, делают рентгенографию органов грудной клетки и другие исследования.

Если есть необходимость, то пациента отправляют на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. На углубленную диспансеризацию могут рассчитывать жители старше 18 лет, перенесшие коронавирус.

Пройти обследование можно со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг, а также обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

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20 ИЮЛЯ

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