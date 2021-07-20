РИАМО - 20 июл. Москомстройинвест проведет проверку 5 новых проектов девелопера ПИК на соответствие нормам федерального закона 214-ФЗ. Их общая площадь составляет более 219 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ затронет новые проектные декларации, размещенные ПИК в Единой информационной системе жилищного строительства.

«28 июня 2021 года вступили в силу изменения Федерального закона о долевом строительстве. Мы провели необходимую перестройку своей контрольно-надзорной деятельности. Анализ проектов с выявлением рисков начинается на ранней стадии, сразу же после размещения проектных деклараций в ЕИСЖС, до старта продаж», - рассказала председатель комитета Анастасия Пятова.

Она добавила, что в случае серьезных нарушений могут быть приняты меры вплоть до приостановки или отмены продаж.

С 28 июня в ЕИСЖС опубликованы декларации по 5 проектам группы компаний ПИК. Это новые корпуса жилых комплексов «Саларьево парк» (к. 52) и «Середневский лес» в новой Москве (к. 1.2), «Академика Павлова» в западном административном округе (к. 56), «Второй Нагатинский» на юге столицы, а также апарткомплекс «Сокольнический Вал» на востоке города (к.1 и к.2).

В новых корпусах предусмотрено более 2,5 тыс. квартир и более 1,6 тыс. нежилых помещений. Разрешение на строительство получено в 2020-2021 годах.