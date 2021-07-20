РИАМО - 20 июл. В авиасалоне МАКС-2021 будут участвовать 479 компаний из 19 стран мира, из них более 60 организаций из Подмосковья, они представят уникальную продукцию, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В авиасалоне в Жуковском примут участие более 60 подмосковных предприятий. Многие из них представят уникальную продукцию, которую ранее нигде не демонстрировали», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Вниманию на авиасалоне будет представлен серийный образец вертолета Ми-171А3. Демонстрация пройдет впервые. Это первый российский офшорный вертолет, предназначенный для использования при разработке шельфовых месторождений. Вертолет разработан АО «НЦВ Миль и Камов» из городского округа Люберцы.

Можно будет также увидеть региональный среднемагистральный самолет Ил-114-300, в производстве которого учувствует Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) им. П.А. Воронина – филиал АО «РСК «МиГ».

Также вниманию посетителей МКС-2021 представят макет многоцелевого лабораторного модуля «Наука» от РКК «Энергия» из Королева. Запуск модуля запланирован на 21 июля. Предполагается, что событие станет одним из крупнейших в космонавтике последнего десятилетия.

Еще один из лидеров российского космического авиастроения АО «НПО Лавочкина» из Химок покажет на выставке ряд моделей космических аппаратов уже использующихся в составе спутниковых систем, а также макет посадочной станции для отработки базовых технологий мягкой посадки на поверхность Луны и макет посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2022».

В свою очередь, компания «НИК» из Жуковского покажет легкий двухместный самолет Сигма-7, особенностью которого является возможность быстрого складывания крыла по бокам фюзеляжа. Кроме того, в самолете используются новые технологии ударочувствительных материалов.

Также на авиасалоне подмосковные компании представят оптические системы для авиации, электрические двигатели для самолетов малой авиации и множество образцов другого оборудования для космической и авиационной промышленности.

С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском пройдет Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021). В церемонии открытии салона примет участие президент РФ Владимир Путин.