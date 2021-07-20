РИАМО - 20 июл. Правоохранители задержали на 105 км МКАД 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, который может быть причастен к сбыту запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

Мужчина ехал по МКАД на своей машине Mazda и был остановлен правоохранителями. При досмотре транспортного средства было обнаружено 2 свертка с неизвестным веществом. По результатам исследования, это оказался героин общей массой более 150 г.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.