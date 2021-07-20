РИАМО - 20 июл. Российские банки с понедельника стали принимать оплату картами платежной системы «Мир» через систему Apple Pay. Среди них: «Росбанк» и «Открытие», сообщает Федеральное агентство новостей.

В дальнейшем к сервису подключатся Сбербанк, ВТБ и «Россельхозбанк». Представители Московского кредитного банка сообщили, что планируют внедрить новую услугу к осени 2021 года.

«Мир» — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта.

Система была создана летом 2014 года.