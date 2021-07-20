РИАМО - 20 июл. Станцией «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метро воспользовались свыше 110 тыс. пассажиров после ее реконструкции, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

После проведения работ станции вернули аутентичный облик, дополнив его современными технологиями.

За качество реставрации специалистов поблагодарил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Реставраторы внимательно отнеслись к каждому элементу и вернули станции облик, который изначально задумывали архитекторы, начиная от украшений арки, вместе с которой вестибюль составляет единый ансамбль, до уникальной системы освещения», - сказал он.

По мнению заместителя мэра, пассажиры высоко оценили изменения на станции.

На реконструкцию «Смоленскую» закрыли в феврале 2020 года. Здесь заменили эскалаторы, переместили кассы в центр вестибюля и воссоздали уникальную первоначальную систему освещения.