Беговой район, как и многие районы Москвы, может похвастаться богатой историей. Внутри его кварталов интересным образом сочетаются основательные «сталинки», минималистичные строения эпохи конструктивизма, позднесоветские и перестроечные высотки. Обозреватель РИАМО пообщалась с местными жителями и узнала, почему они ходят гулять в парки соседних районов и как уживаются с мигрантами.

Проблемы с экологией

У Бегового района есть два очевидных достоинства. Во-первых, он расположен близко к центру столицы, а во-вторых, с транспортом в районе нет никаких проблем. Через Беговой пролегают крупнейшие магистрали Москвы — ТТК и Ленинградский проспект — а на его границах расположены сразу четыре станции метро: «Динамо», «Белорусская», «Савеловская» и «Петровский парк».

Есть у Бегового района, однако, и существенные недостатки. Основной из них — экологическая обстановка. По ТТК и Ленинградскому шоссе ежедневно проносятся десятки тысяч машин, при этом официальных зеленых зон в районе всего две: сквер площадью 0,6 гектара возле Центрального московского ипподрома и трехсотметровая Грушевая аллея. Ближайшие парки, в которых жители Бегового могут подышать свежим воздухом, не относятся к территории района.

«Парк возле «Динамо» — это территория для взрослых, там какие-то тренажеры, площадки, но с малышами там делать нечего. Нам приходится переходить Ленинградское шоссе, чтобы посидеть у фонтана возле ЖК «Царская площадь», — жалуется местная жительница Ольга Валентиновна.

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Шумные магистрали

Второй недостаток района — непрерывный шум от проезжающих машин. Во дворах, граничащих с магистралями, он практически оглушает — скорее всего, жители не имеют возможности открыть окна ни днем, ни ночью.

«Это Москва, где здесь может быть тихо, без пробок и машин? С этим мы смирились, все-таки почти центр. Но вот парковочных мест могло бы быть и побольше», — замечает Алина, жительница одного из домов возле Ленинградского проспекта.

Впрочем, шумно не везде: если пройтись по улице Расковой или улице Правды, грохот автострад можно и не услышать. Но и в этих дворах тоже не все идеально.

«По улице Правды по ночам стритрейсеры гоняют, не дают нам спать. Мотоциклы это или спорткары, непонятно, но они очень шумные. Хорошо бы их было как-то приструнить, а то ведь никакого терпения не хватает!», — рассказывает местный житель Александр.

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Дефицит музыкальных школ и детских площадок

Общая площадь района составляет 418 гектаров, и на ней расположились всего 158 жилых домов, в которых проживают около 43 тысяч человек. Примерно четверть площади района занимают промышленные объекты.

В районе нет свободного места для строительства, а если и появляется какая-то новая площадка, на нее тут же находится застройщик. Недавно на Ленинградке появился современный ЖК «Царская площадь», который возвели на месте стадиона Юных пионеров. А на другой стороне проспекта достраивают элитный апарт-комплекс Alcon Tower. Местные жители от этого строительства не в восторге.

«Лучше бы парк обустроили. Совершенно нет места для прогулок с детьми, приходится сидеть во дворах», — сетует мама двоих дочерей Юлия.

По словам местных жителей, качество детских площадок во дворах оставляет желать лучшего.

«В соседнем дворе есть игровая зона для малышей — там качели уже разваливаются, и их не чинят. Обещали после 10 августа поменять качели, вот, ждем. Детские площадки в новых районах Москвы очень крутые, а у нас простенькие, а порой и старенькие», — отмечает Юлия.

Для юных жителей района работают семь местных школ и 11 детских садов.

Как уверяют жители Бегового района, проблем с детсадами ни у кого нет.

«Старшая в сад уже в сентябре пойдет, записана, а младшую вот недавно взяли в группу временного пребывания, быстро и без вопросов. Так что все отлично», — рассказывает Юлия.

«Да, и у нас с детсадом все решилось быстро, практически моментально. В пятницу подали заявление, а в понедельник нас уже пригласили. И это все муниципальное, обычные бесплатные садики», — вторит ей Анастасия, другая жительница района.

А вот родители школьников отмечают, что образовательные учреждения в районе не вызывают восторга.

«Школ хороших в шаговой доступности нет. Возим детей на «Белорусскую», на Ходынское поле», — заявляет местная жительница Анна.

По словам женщины, одна из главных проблем района — отсутствие детских досуговых и развивающих центров.

«Музыкальных школ здесь нет, бассейна нет. Был Дворец пионеров на улице Правды, его продали, теперь это обычный офисный центр. Вот построили «Царскую площадь», а стадион Юных пионеров ликвидировали. А я там занималась в детстве, да мы практически выросли в нем — теперь на его месте стоят дома. Спорт нам не нужен, получается».

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Соседство с мигрантами

В Беговом районе проживает много мигрантов несмотря на то, что в районах, близких к центру столицы, высокие цены на недвижимость.

«Мигрантов очень много. Это в выходные, днем, тут тихо, а по вечерам они приезжают с работы, выходят во дворы, оккупируют спортивные площадки. Дети гоняют мяч, а эти здоровые лбы их просто выдворяют с площадки, им надо в волейбол играть. У меня с ними практически война, я им даже сетку волейбольную резала. Не то чтобы они были реально какой-то угрозой для безопасности жителей, но все равно, когда их много и они шумят, в этом мало приятного», — рассказывает Анна.

Местные говорят, что хостелов для мигрантов в районе немало, но большинство такое соседство вполне устраивает.

«Да, мигранты здесь живут, но они спокойные. Мы не слышим и не видим ни драк, ни косых взглядов. Наоборот, выйдешь что-нибудь тяжелое на мусорку вытащить, эти же ребята тебе и помогут. То есть нормальные соседи, никаких проблем», — делится своим мнением жительница улицы Расковой Надежда Валентиновна.

«Тут несколько хостелов, один буквально в соседнем доме, так что мигрантов тут действительно видим постоянно, и их много. Но я не слышала о каких-то конфликтах или разборках, они тихие, работают целыми днями, не мешают никому», — подтверждает ее слова Юлия.

«А мне мешают. Тут неподалеку спорткомплекс «Крылья Советов», там регулярно проходят бои. Так болельщики из стран Средней Азии собираются там сотнями, и все это в трехстах метрах от нашего дома. Конечно, там постоянно полиция, ППС, поддерживают порядок, но все равно — очень шумные сборища, не слишком приятно, знаете ли», — возражает супруг Юлии Александр.

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Царство «Пятерочек»

Большими торгово-развлекательными центрами Беговой район обделен, но неподалеку, на Ходынке, функционирует один из крупнейших в Европе ТРЦ — «Авиапарк». До него можно дойти минут за двадцать. В самом же районе целая россыпь «Пятерочек» — они есть почти на каждой улице.

«Вроде бы проблем с продуктами нет, магазинов достаточно. Но не хватает хотя бы одного большого супермаркета, где был бы хороший ассортимент. Вокруг сплошные «Пятерочки», у нас просто нет выбора», — говорит Андрей, житель одного из домов на улице Правды.

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Почти идеальный район

Большинство местных жителей довольны районом, несмотря на его недостатки. Но некоторые переживают, что ситуация в Беговом может со временем ухудшиться.

«Я тут живу с рождения, это очень хороший район, но он постепенно меняется к худшему. Меньше зелени стало, мы тут, как можем, сохраняем деревья в дворах. Сквер у ипподрома изуродовали один раз, сейчас уродуют второй… Там были липы, кусты сирени, а теперь что?», — жалуется Анна, старожил района.

Многие сошлись во мнении, что самый главный недостаток Бегового — отсутствие парков.

«Мне район очень нравится, все в нем устраивает. Вот если бы парков было побольше, был бы вообще идеальный район», — поделилась местная жительница Ксения.

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