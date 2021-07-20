РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июл. Более 1,4 тыс. семей в подмосковной Балашихе получили выплаты на новорожденных с начала года, в регионе существует два способа поддержки при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Выплата предоставляется гражданам России на каждого новорожденного при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Денежные средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.

«В городском округе Балашиха с начала года более 1,4 тыс. семей получили выплату в размере 20 тыс. рублей», – сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Игорь Мамонкин.

По словам зампреда правительства Московской области – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, в Подмосковье с начала года свыше 30 тыс. семей получили денежные выплаты на новорожденных. Молодые мамы могут получить или денежную выплату за рождение ребенка или губернаторскую коробку.

«Размер выплаты на приобретение средств по уходу за новорожденными составляет 20 тыс. рублей. Напоминаю, что для рожениц в Московской области есть альтернатива. Вместо выплаты в размере 20 тыс. рублей они могут получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье». Оформить набор или выбрать денежную выплату молодой маме можно не выходя из роддома», – уточнила Каклюгина.