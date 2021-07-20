РИАМО - 20 июл. Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг, присоединившись к бесплатной образовательной программе «Экспорт услуг», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Программа впервые проходит в городе. Ее авторами стали Московский экспортный центр совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки.

«Запланировано 8 интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию», — сказала Сергунина.

Она добавила, что в конце обучения участники получат сертификаты НИУ ВШЭ.

Для бизнесменов из разных индустрий создали разные направления обучения. К примеру те, кто занимается креативными индустриями, научатся кросс-культурным особенностям деловой коммуникации. А те, кто работает сфере оказания бизнес-услуг, научатся формировать и развивать конкурентные преимущества при выходе на зарубежные рынки.

«Московский экспортный центр регулярно проводит обучающие программы для экспортно ориентированного бизнеса. С 2018 года более 6 тыс. компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортера», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.