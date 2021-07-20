РИАМО - 20 июл. В России предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщает RT.

Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу. Установить ответственность собираются для медработников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, а также за приобретение гражданами поддельных сертификатов о вакцинировании.

По последним данным, в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За это время инфекцию победили 5 359 995 человек, жертвами коронавиурса стали 149 138 пациентов.

Врачи напоминают, что единственным способом победить пандемию является вакцинация. Прививки делают бесплатно и лицам старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.