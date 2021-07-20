РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Врачи Красногорской больницы №1 напомнили горожанам, к чему приводит несоблюдение техники безопасности при использовании болгарки, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В летний период количество пациентов, получивших травму циркулярной пилой или болгаркой, увеличилось. Еженедельно в Красногорскую горбольницу №1 поступает 2-3 человека с серьезными травмами кистей рук. Несоблюдение техники безопасности приводит к плачевным последствиям. Недавно в больницу поступил 61-летний мужчина, который при работе с циркулярной пилой получил оскольчатые переломы.

«У пациента были оскольчатые переломы трех пальцев, повреждение разгибателей четырех пальцев. Были дефекты мягких тканей. Мы провели остеосинтез переломов, а также пластику мягких тканей, восстановили сухожилия разгибателей», - сказал микрохирург медучреждения Сергей Косарев.

Сейчас пациент выписан и наблюдается амбулаторно по месту жительства.

В травматологическом отделении Красногорской больницы №1 оказывают экстренную помощь по ОМС пациентам с травмой кисти различной степени тяжести.