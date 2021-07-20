РИАМО - 20 июл. Москвичи старшего возраста по QR-коду смогут посещать занятия проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе, в проекте откроются группы, свободные от коронавируса, сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Занятия начнутся 21 июля. Помимо вакцинированных горожан, на занятия смогут ходить и те, кто переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

«Участники «Московского долголетия» давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью – уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса», — сказала Ракова.

Она отметила, что почти полтора года «Московское долголетие» проходило в онлайн-режиме, многие участники полюбили и такой формат.

«Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате – те, кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях», — сказала Ракова.

Желающим посетить занятие лично нужно предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. С помощью смартфона код отсканируют, сверят персональные данные с паспортом или социальной картой.

QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более 6 месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте, в городской поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате).

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20 ИЮЛЯ

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