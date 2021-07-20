РИАМО - 20 июл. Маршалам, генералам и адмиралам могут разрешить служить после 70 лет. Законопроект о продлении предельного срока военной службы внес в Госдуму президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

В настоящее время в соответствии со статьей 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» для лиц в звании маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала предельный срок составляет 65 лет.

Пояснительная записка указывает на то, что в некоторых ситуациях существует необходимость продлить контракт с «наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими этого возраста».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин посетит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 20 июля и откроет фестиваль.