РИАМО - 20 июл. Некоммерческие организации лечат и заботятся о бездомных животных, поддерживают приюты, помогают подопечным найти новый дом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, фонд «Собаки, которые любят» помогает животным из приютов, либо живущим под временной опекой жителей Москвы и Московской области. Организация курирует восемь приютов и 8,5 тыс. их обитателей.

Еще одна важная инициатива фонда — проведение ежегодного фестиваля «Собаки, которые любят». На фестивале горожане могут найти себе нового члена семьи. Ближайшее такое мероприятие пройдет в Москве 22 августа.

Кроме того, некоммерческие организации помогают оказывать ветеринарную помощь, контролировать популяцию бездомных собак и кошек с помощью стерилизации. А еще организовывают уроки ответственного и доброго отношения к животным для детей и подростков.

Фонд помощи бездомным животным «Ника» появился в 2011 году. Там содержатся 180 собак и 25 кошек. Затем появился приют «Мокрый нос», рассчитанный на одновременное нахождение 500 животных. Сейчас на двух гектарах земли достраивается комплекс из 15 зданий. В центре кошек и собак стерилизуют, лечат, адаптируют к людям и другим животным.

Фонд «Рэй» помогает более чем 40 приютам в Москве, Подмосковье и близлежащих областях, в которых содержатся более 16 тыс. собак и кошек. Добровольцы привозят корма, медикаменты, помогают лечить, стерилизовать животных, ищут им новый дом. На сайте фонда размещены фотографии и истории более 90 животных, которые ждут своего хозяина.​