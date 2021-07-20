РИАМО - 20 июл. В столице можно получать скидки до 28% по карте москвича при покупках в Сети, к программе лояльности присоединилось более 50 российских интернет-магазинов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа лояльности карты москвича — одна из крупнейших городских дисконтных программ. Более 50 интернет-площадок, участвующих в программе, предоставляют скидки до 28% на самые востребованные товары и услуги. Так, в условиях пандемии удаленно можно приобретать товары первой необходимости или обучаться онлайн», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Список партнеров, которые предоставляют скидки по карте москвича в интернет-магазинах, опубликован по ссылке и в официальных аккаунтах социальных сетей @karta.moskvicha.

Для получения скидки в интернет-магазине нужно указать номер и серию карты в личном кабинете либо в специальном поле оформления заказа. Данные расположены на обратной стороне карты под магнитной полосой.

Карта москвича — это социальный проект Москвы. С 2001 года она предоставляет гражданам доступ к городским сервисам и транспортным льготам. Около 5 млн держателей ежегодно используют карту для проезда в транспорте, получения городских услуг и социальных выплат, а также скидок в более 7,5 тыс. точек продаж партнеров проекта.​