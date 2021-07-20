РИАМО - 20 июл. В 2021 году искусственный интеллект проанализировал более 1 млн лучевых исследований, выполненных в медицинских учреждениях столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Нейросеть проверила более 280 тыс. компьютерных томограмм грудной клетки на предмет признаков коронавирусной инфекции, остеопороза и ишемической болезни сердца, а также около 695 тыс. рентгенографических исследований для выявления различных патологий легких и свыше 55 тыс. мамограмм с целью выявления рака молочной железы.

Искусственный интеллект значительно экономит время на описание снимка. Это дает возможность врачу обратить внимание на возможные патологии. Пациенту технологии гарантируют более качественную и быструю диагностику.

В настоящее время нейросети применяются в 6 типах исследований. В 2021 году ее стали применять в диагностике остеопороза, выявлении коронарного кальция и паракардиального жира при подозрении на ишемическую болезнь сердца.

Сейчас в Москве тестируются новые сервисы: в ближайшее время у рентгенологов могут появиться цифровые помощники для поиска признаков эмфиземы легких, инсультов, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера и злокачественных новообразований головного мозга.​