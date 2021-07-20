РИАМО - 20 июл. Исправность общегородской системы онлайн-голосования и ее устойчивость к нагрузкам протестируют в Москве 29-30 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предстоящее тестовое голосование станет седьмым по счету. Оно позволит узнать мнение москвичей по важным для города темам и проверить работоспособность системы в условиях больших нагрузок и готовность к внешним атакам.

Проследить за работоспособностью системы смогут не только ее разработчики и горожане, но и хакеры. Тем, кто сумеет взломать систему и выявить уязвимость, получат денежное вознаграждение.

Безопасность системы и удобство ее использования проверяют в рамках подготовки к голосованию, которое пройдет в сентябре этого года.

С 17 по 19 сентября по всей России состоятся выборы в Государственную Думу, а в некоторых районах столицы— выборы в Московскую городскую Думу и советы муниципальных депутатов. Проголосовать москвичи смогут как на участках, так и онлайн.​