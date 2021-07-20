РИАМО - 20 июл. Правоохранители задержали в Домодедове 50-летнего мужчину, которого подозревают в совершении серии грабежей у женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время нападал со спины на одиноко идущих женщин, душил их и похищал ювелирные украшения. Потерпевшими оказались три местные жительницы в возрасте от 29 до 47 лет», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленника удалось задержать благодаря камерам видеонаблдения. Полицейские задержали подозреваемого по месту фактического проживания в одном из домов, расположенных на ул. Гагарина.

«Задержанным оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец Оренбурга, который провел в местах лишения свободы 34 года. У него в квартире полицейские обнаружили и изъяли залоговый билет о предоставлении в один из ломбардов г.о. Домодедово цепочки из золота 585 пробы, принадлежащей одной из потерпевших», – добавила Татьяна Петрова.

Злоумышленник заключен под стражу.