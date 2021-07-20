РИАМО - 20 июл. Более 3 тыс. сотрудников центров госуслуг и департамента соцзащиты Москвы помогают горожанам в центрах вакцинации от Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

В настоящий момент более 2 тыс. специалистов офисов «Мои Документы» сопровождают горожан в пунктах вакцинации по всему городу, а около 1 тыс. их коллег из департамента соцзащиты — в двух крупнейших пунктах, расположенных в Гостином дворе и Лужниках.

Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти. Помощники помогают оформить документы, следят за соблюдением масочно-перчаточного режима, а также социальной дистанцией во время ожидания. Еще специалисты отвечают на вопросы жителей, подсказывают, как найти нужный кабинет.

Им также помогают 28 специалистов Московской службы психологической помощи населению, которые оказывают помощь посетителям пунктов вакцинации и проводят экспресс-консультации.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва» и других мобильных пунктах. Они работают с 8:00 до 22:00, но по факту принимают до последнего посетителя.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Врач рассказал о мерах предосторожности при ревакцинации от Covid‑19. Специальных требований перед процедурой нет, если у человека нет хронических заболеваний и особых состояний здоровья.

- 80% сотрудников «Мособлгаза» вакцинированы от Covid‑19. В клиентских офисах всем посетителям измеряют температуру тепловизором, а также бесплатно выдают защитную маску.

- Специалист сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в России. При этом снижение числа новых выявляемых случаев инфицирования наблюдается и в Москве.

- В России разрабатывают биочип для обнаружения коронавируса. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний.

- В Подмосковье 60 тыс человек вакцинируются от Covid‑19 ежедневно. Растет вакцинация и вторым компонентом.

- Песков назвал эффективными меры борьбы с Covid‑19 в Москве. С понедельника в столице отменяют систему QR‑кодов.

- В Подмосковье отметили снижение числа новых выявляемых случаев Covid‑19. При этом количество пациентов на ИВЛ не снижается.

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.