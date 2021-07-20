РИАМО - 20 июл. На пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и вылетных магистралей реконструируют 4 развязки. Работы по реконструкции 18 развязок уже завершили, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Реконструкция развязок на МКАД началась 11 лет назад. Уже завершены ремонтные работы на 18 развязках. Сейчас строители реконструируют четыре развязки на пересечении с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля.

После реконструкции вместо устаревших клеверных развязок появляются современные с направленными съездами. Это позволяет значительно улучшать дорожную ситуацию на МКАД.

Вместо самозапирающихся съездов, когда движение машин просто останавливалось в узких местах пересечений транспортных потоков, главная столичная кольцевая дорога получила современные инженерные сооружения, состоящие из эстакад, тоннелей, дублеров, разгонных полос и направленных съездов.​

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