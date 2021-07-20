РИАМО - 20 июл. На территории колледжа по подготовке социальных работников построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и зимним садом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
ФОК построят в Бутырском районе по адресу: Большая Новодмитровская улица, дом 63. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.
Здание комплекса будет трехэтажным, там оборудуют бассейн с раздевалками, универсальный игровой зал, тренажерный зал, массажный кабинет и зимний сад. Для сотрудников ФОКа подготовят тренерские, помещение дежурной медсестры, методические кабинеты. Вокруг спортцентра высадят деревья, уложат асфальт и разместят открытую парковку.
Физкультурно-оздоровительные комплексы строят в районах массовой застройки и городских кварталах, где не хватает спортивных объектов. Около 40% ФОКов откроют за счет городского бюджета, строительство остальных зданий спонсируют частные инвесторы.
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