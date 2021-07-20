РИАМО - 20 июл. На территории колледжа по подготовке социальных работников построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и зимним садом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

ФОК построят в Бутырском районе по адресу: Большая Новодмитровская улица, дом 63. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.

Здание комплекса будет трехэтажным, там оборудуют бассейн с раздевалками, универсальный игровой зал, тренажерный зал, массажный кабинет и зимний сад. Для сотрудников ФОКа подготовят тренерские, помещение дежурной медсестры, методические кабинеты. Вокруг спортцентра высадят деревья, уложат асфальт и разместят открытую парковку.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок строительства ФОКа. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Физкультурно-оздоровительные комплексы строят в районах массовой застройки и городских кварталах, где не хватает спортивных объектов. Около 40% ФОКов откроют за счет городского бюджета, строительство остальных зданий спонсируют частные инвесторы.​