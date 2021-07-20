РИАМО - 20 июл. По маршрутам трамваев, которые задерживаются по техпричинам на 3-м проспекте Новогиреева в Москве, работают автобусы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о трамваях №№ 36 и 37. Ранее маршруты трамваев были временно изменены: вместо остановки «Новогиреево» трамваи ходят до 3-й Владимирской улицы.

Пассажиров призвали быть внимательнее.

На данный момент загруженность столичных дорог составляет 3 балла из 10 возможных.