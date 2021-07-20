РИАМО - 20 июл. Часть бывшей промзоны Братцево, расположенную в столичном районе Войковский, реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы». Там построят жилой комплекс, детский сад и школу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию в рамках проекта «Индустриальные кварталы», составит 22 га. Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны Братцево позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестиции по новому объекту превысят 50 млрд руб, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 млн рублей в год. Проект планируют реализовать к 2030 году. Здесь появятся 550 тыс. кв. м. недвижимости.

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн. рублей.

Проект позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские территории. Первый договор о комплексном развитии территории в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект, затрагивающий территорию бывшей промзоны Октябрьское Поле общей площадью 5,92 га.​