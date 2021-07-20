РИАМО - 20 июл. Вечером в Москве ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, сейчас загруженность городских дорог оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославское шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Ленинском и Кутузовском проспектах, Звенигородском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. На данный момент они ведутся на 82, 31 и 53 км МКАД, Варшавском, Дмитровском и Волоколамском шоссе, проспекте Мира.