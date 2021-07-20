РИАМО - 20 июл. Риэлторы выступили с предложением разрешить работодателям в России выдавать деньги работникам на покупку жилья под низкий процент. По сути, идея предполагает, что компании станут кредитными организациями, пишет во вторник газета «Известия».

Авторы идеи считают, что для воплощения этой затеи нужно создать упрощенную систему выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников. Это предложение риэлторы отправили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

При этом новая схема не призвана заменить традиционную схему ипотеки, а может появиться в дополнение к ней.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами», — прокомментировал идею глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По мнению экспертов, это нововведение сможет повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет дополнительного притока капитала со стороны бизнеса.

В свою очередь, сами компании приобретут инструмент лояльности к сотрудникам, а также эффективный способ инвестирования.

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