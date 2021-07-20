РИАМО - 20 июл. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 22 июля после длительной жары в Москву придет похолодание, которое будет ощущаться как «обвал холода», сообщает ТАСС.

Столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла и возвращения аномальной жары в ближайшее время не случится.

«Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет «обвал холода» по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные», — сказал Вильфанд.

Во вторник температура воздуха в Москве составит 28-29 градусов тепла. Далее температура будет понижаться. В среду воздух прогреется до плюс 25 градусов, в четверг - до плюс 23 градусов.

Почти каждый день возможны кратковременные дожди, ветер будет северный, северо-западный. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 мм рт. ст.

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