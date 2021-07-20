РИАМО - 20 июл. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит 23-38 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 26-28 градусов и по области - плюс 23-28 градусов тепла.

Ветер северо-западного направлений разовьет скорость 3-8 м/с. Атмосферное давление в рамках нормы - 741 мм рт. ст.

Ранее синоптик сообщил, что во вторник 30-градусная жара начнет покидать регион. В середине недели столбики термометра опустятся до плюс 20 градусов.

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