РИАМО - 19 июл. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, с чем связан рост цен на хлеб в России. Подорожание стало следствием инфляции и повышения трат предприятий на аренду, электричество и водоснабжение, сообщает «Вечерняя Москва».

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о том, что цены на продукцию с августа вырастут на 7-12%. В качестве основной причины называлось подорожание сырья, упаковочного материала и транспортировки. Маргарин в среднем подорожал на 3%, сахар — на 9%, упаковочный материал — на 26%.

В Минсельхозе РФ сообщили, что дальнейшего подъема цен на хлебобулочные изделия не ожидается, их стоимость стабильна.

«У хлебозаводов дорожают факторы производства. Кроме зерна, которое в цене в первой половине года так шустро росло, меры предпринимались, и цены более-менее сейчас стабильны. Я не думаю, что зерно является причиной такого острого желания повысить цены. Скорее всего, там все остальное: амортизация, аренда, электричество, тепло, вода», — сказал Холод.

Он добавил, что инфляция на сегодняшний день составляет меньше 12%. Заявление хлебозаводов о повышении цен говорит о серьезных основаниях. Тем более, что о росте стоимости продукции сообщило не одно предприятие, а несколько.