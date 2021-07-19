РИАМО - 19 июл. У пользователей мессенджера WhatsApp появилась возможность присоединяться к групповым звонкам в процессе разговора, сообщает Газета.ru.

Безопасность общения по-прежнему обеспечивается сквозным шифрованием.

По мнению разработчиков, новая функция привносит спонтанность и легкость личного общения в групповые вызовы.

Кроме того, пользователь теперь может выйти и зайти в разговор повторно.

«Мы также сделали так, что на экране будет отображаться информации о звонке, чтобы вы могли видеть, кто уже участвует в звонке, а кто был приглашен, но еще не присоединился», — рассказали в компании.

Это дает возможность пользователю отсрочить вступление в разговор. Он может нажать «игнорировать», завершить важные дела и подключиться к групповой беседе позднее.

Ранее пользователям мессенджера WhatsApp для смартфонов на базе Android дали возможность выбирать качество отправляемых видеороликов.