РИАМО - 19 июл. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал, что в стране создадут свою собственную линейку электромобилей, сообщает Газета.ru.

Мишустин сказал об этом во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Он уточнил, что речь идет о разработках электромобилей, работающих в том числе, на водородных топливных элементах.

По словам главы Кабмина, также будут продвигаться и высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.

Премьер-министр подчеркнул, что на рынок будут выводиться сервисы беспилотного вождения судов. Новые технологии позволят увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей. Все это должно существенно улучшить транспортную логистику страны.