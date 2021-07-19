РИАМО - 19 июл. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал, что в течение жизни человека его привычка засыпать и пробуждаться в определенное время меняется. Это напрямую зависит от его образа жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, самое удачное время для засыпания – интервал с 22:00 до 23:00. А предпочтительное время пробуждения – 6-7 часов утра.

«Сованость» и «жаворонковость» меняется с возрастом. Дети — жаворонки. Молодежь становится совами, чтобы иметь возможность развлекаться, например. С возрастом, с 40 лет, многие люди снова становятся жаворонками», — отметил врач.

Все предпочтения человека относительно засыпания и пробуждения связаны с его фенотипом. Он, в свою очередь, на 30% зависит от генома, а на 70% — от факторов окружающей среды. Это приводит к тому, что под воздействием факторов «сова» превращается в «жаворонка» и наоборот.

«Только у 10% людей жесткий детерминированным фенотипом, они действительно либо совы, либо жаворонки на протяжении всей жизни. Но 90% людей становятся то жаворонками, то совами», — уточнил Калинкин.

Изменить свой режим реально при желании и возможностях, но не за одну ночь.