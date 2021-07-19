РИАМО - 19 июл. Замоскворецкий районный суд признал 43-летнего москвича Давида Тетро виновным в растрате. Мужчина совершил хищение средств на общую сумму более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Москвича осудили по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В суде установили, что с мая 2011 по октябрь 2015 года Тетро с сообщниками заключил заведомо невозвратные кредиты от имени подконтрольных организаций, совершив хищение средств ЗАО АКБ «Новикомбанка».

Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство.

Свою вину Тетро признал полностью, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 3,6 млрд рублей.