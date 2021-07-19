РИАМО - 19 июл. На западе Москвы 10-летний мальчик-велосипедист пострадал в аварии, на него наехал автомобиль Volkswagen, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Происшествие случилось на улице Академика Анохина, во дворе дома 38. В результате ДТП мальчик получил перелом берцовой кости.

По предварительным данным, мальчик выехал на пересечение проезжих частей во дворовой территории, где на него и наехал автомобиль. Водитель заявил, что не заметил ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. Ребенка госпитализируют в медучреждение. На месте работает следственно-оперативная группа.