РИАМО - 19 июл. Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об аллергии, рассказав, чем могут кошки и собаки помочь ребенку в будущем, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что некоторые родители считают, что могут предотвратить появление аллергии у своего ребенка, оградив его от кошек, собак или других домашних животных. Но делать этого не стоит.

«Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!» — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что в настоящий момент есть достаточное количество исследований, которые подтверждают данный факт.

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