РИАМО - 19 июл. Экологическая партия «Зеленые» запустила в инстаграме недельный «Зеленый челлендж» вместе с гуру zero waste (последователем принципа «ноль отходов») Валерией Коростелевой. К нему присоединились и экоактивисты из Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте партии.

Валерия Коростелева занимается экологией более 10 лет. Она провела более 100 лекций и тренингов, основала проект «Собиратор» и движение «Раздельный сбор» в регионе.

Во врем прямого эфира в инстаграме девушка и член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова обсудили простые экопривычки. Валерия выбрала 6 небольших шагов, которые реально могут повлиять на экологическую обстановку. Кроме того, она подробно рассказала, как минимизировать ежедневные отходы.

«Для челленджа я подготовила чек-листы, где участники смогут в течение недели делиться своими результатами, отмечать свои успехи, что им удалось сделать. Буду следить за каждым и отвечать на все интересующие вопросы, как сделать свою жизнь экологичнее и по-настоящему свободной от отходов», — рассказала Коростелева.

Помимо столицы и области, к челленджу присоединились экоактивисты из Новгорода, Санкт-Петербурга, Башкирии, Челябинска, Пензы, Татарстана, Самары и Таймыра.

«Я ищу молоко в бутылке, но нашла только в неперерабатываемом тетра-паке. Стекла нет, пластика нет. Поэтому буду без каши завтра, либо буду готовить кашу на воде, говорят, так полезнее», — поделилась первыми результатами участник челленджа с полуострова Таймыр Евгения Алькова.

«Зеленый челлендж» пройдет с 19 по 25 июля, присоединится к нему может любой желающий.

Для этого нужно взять чек-лист для ежедневных и недельных итогов и фиксировать свои подвиги в ленте и сторис в формате видео или поста. Обязательно ставить тэг #ЗеленыйЧеллендж и отмечать аккаунты партии и Валерии. Каждый день девушка отслеживать результаты, разбирать успехи и неудачи, а также давать советы.