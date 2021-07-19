РИАМО - 19 июл. Возле станции метро «Текстильщики» начнется ремонт путепровода, поэтому схема движения в районе станции метро «Текстильщики» изменится, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о путепроводе «Текстильщики-1». 27 и 30 июля, 1, 5, 7 августа, 21, 24, 27, 30 октября и 2 ноября с 01:30 до 05:30 перекроют участок Шоссейной улицы.

С 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года ограничат движение на участке Волгоградского проспекта от дома 49, строения 5 до дома 44б, строения 1. Транспорт сможет передвигаться по трем полосам в каждом направлении.

Ранее движение в 4 районах Москвы — Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино — ограничили из‑за закрытия участка Сокольнической линии метро, который будет недоступен с 17 июля по 8 августа.

Там курсируют компенсационные автобусы. Также пассажирам рекомендуют выбирать МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро. Добраться до них можно будет на регулярных автобусных маршрутах.