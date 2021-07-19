РИАМО - 19 июл. Басманный суд столицы вынес приговор работнику издания «Лента.ру» Анастасие Завьяловой, она оштрафована на 1 тыс. рублей, ее признали виновной в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции, сообщает ТАСС.

«Суд признал Завьялову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ей назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Журналистку задержали полицейские на Чистых прудах в Москве в минувшую субботу. Издание, где она работает, сообщило, что она стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах 17 июля и была задержана после начала видеосъемки происходящего.

Ее доставили в отдел МВД по Басманному району в 22:15 по Москве. Как отмечает издание, в процессе задержания сотрудники полиции толкнули корреспондентку, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки.