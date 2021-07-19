РИАМО - 19 июл. Депутаты Мособлдумы подводят итоги VI созыва. Среди значимых решений – принятие закона «о пчеловодстве на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

О принятии регионального закона заговорили еще в 2017 году. Участники первого заседания рабочей группы предложили ввести такие положения, как: сокращение расстояния от пасеки до других земельных участков, регулирование кочевых пасек, введение новых понятий в законодательство.

«Осознавая важность темы, мы взяли ее на контроль совместно с подмосковными фермерами, пчеловодами и представителями научных сообществ, неоднократно проводили расширенные и выездные заседания и убедились: сфера действительно проблемная, сложная, отрасль с большим потенциалом, но никак не развивается», — сказал председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян.

Результатом работы стал закон, учитывающий особенности региона и регулировавший все основные вопросы. Его приняли на 122 заседании в июле 2020 года.

«Ни на федеральном, ни на региональном уровнях не было комплексного нормативно-правового акта, системно регулирующего данную отрасль, хотя пчеловодство является импортозамещающей и ориентированной на экспорт подотраслью сельского хозяйства и имеет важное стратегическое значение в вопросе продовольственной безопасности», — добавил Керселян.

Закон регулирует охрану пчел, как важнейшего компонента природной среды, создание благоприятных условий для разведения, содержания и использования пчел для опыления сельскохозяйственных культур, а также обеспечивает соблюдение прав пчеловодов области.

Кроме того, закон предусматривает защиту пчел от массового отравления пестицидами и агрохимикатами. Владельцы сельхозугодий обязаны предупреждать пчеловодов о проведении высокотоксичных для пчел работ.

Закон наладит учет и выдачу ветеринарно-санитарных паспортов пасек (пчелиных семей) в регионе. Также в Подмосковье планируется создать специальную лабораторию по установлению причин гибели пчел.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы развить в Московской области пчеловодство. Чтобы наш мед был высокого качества и в большом количестве», — заключил Керселян.