РИАМО - 19 июл. Ход расследования уголовного дела по факту аварии на улице Авиаторов в столице находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем автомобиля Mazda сбила трех маленьких детей. Пострадавших доставили в больницу. Двое мальчиков 3 и 5 лет скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

Ранее Тверской районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, сбившей детей.

Девушку обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).