РИАМО - 20 июл. Больше половины жилых домов в Москве – 60% - подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готовы около 20 тыс. жилых зданий, что составляет 60% от плана», - рассказал он.

Всего до 1 сентября гидравлические испытания проведут на 17 тыс. километров тепловых сетей. В ходе работ выявляются потенциально ненадежные участки сетей, которые рабочие оперативно восстанавливают.

«Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей», - объяснил Бирюков.

Он также сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики. В рамках сезонных работ они отремонтировали 127 котельных и 5,2 тыс. тепловых пунктов, а также завершили восстановление 42 километров воздушных и 48,5 километров кабельных линий электропередачи.

«Сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 12 тыс. километров водопроводных и 3,8 тыс. километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тыс. колодцев», - добавил заместитель мэра.

Кроме того, специалисты «Мосгаза» завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов, а на 30 километрах — произвели реконструкцию.

В общей сложности к осенне-зимнему периоду в столице планируется подготовить свыше 74 тыс. объектов. Из них – более 34 тыс. многоквартирных домов.

Все работы завершатся до 1 сентября, подчеркнул Петр Бирюков.