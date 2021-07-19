РИАМО - 19 июл. Возведение надземной части здания офиса врача общей практики началось в селе Виноградово в Воскресенске, оно ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Рабочие приступили к монтажным работам каркаса здания, продолжается прокладка инженерных сетей и устройство полов. Строительство ведется в соответствии с графиком», — уточнил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В здании врача общей практики площадью около 300 кв. м будут все необходимые помещения для оказания медицинской помощи. Это кабинеты врача общей практики, манипуляционные кабинеты, в том числе прививочный и процедурный. Планировка здания предусматривает создание необходимых условий для комфортного посещения офиса маломобильными гражданами.

На прилегающей территории появятся места для парковки, будет выполнено комплексное благоустройство.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.