РИАМО - 19 июл. Подмосковные росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые забрались на действующую радиовышку, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на срабатывание тревожной сигнализации на охраняемом объекте, расположенном в поселке Лесной.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 32-летнего жителя Химок и 49-летнего уроженца Подольска, которые отогнули решетку административного здания, проникли на территорию охраняемого объекта, после чего забрались на действующую радиовышку.

С соблюдением мер безопасности любителей экстрима спустили на землю и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение пропускного режима на охраняемый объект.