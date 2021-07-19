РИАМО - 19 июл. На Истринском водохранилище 17-18 июля состоялся первый подмосковный этап X-Waters World Championship, в нем участвовало почти 500 человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«Два года мы пытались организовать это мероприятие на территории Подмсоковья. Наконец-то в этом году получилось! Я надеюсь, что вы получили много заряда, много энергии. Спасибо, что занимаетесь спортом, привлекаете активную жизненную позицию», — сказал исполняющий обязанности министра правительства региона по туризму Алексей Шимко.

Он добавил, что подобными соревнованиями жителей региона будут радовать несколько раз в год.

«Желаю вам мягкой, легкой воды, проходить дистанции с максимальной скоростью, чтобы все получалось!» — отметил Шимко.

X-Waters — крупнейшая международная плавательная серия в России. В ее рамках в 2019 году состоялось 14 заплывов в 6 странах мира. В 2021 году запустили первый подмосковный заплыв в открытой воде.

Участниками соревнования стали жители Истры, Химок, Жуковского, Балашихи, Солнечногорска.