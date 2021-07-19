РИАМО - 19 июл. В понедельник Московское областное отделение КПРФ провело бюро. Главной темой мероприятия стало участие отделения партии в дополнительных выборах депутатов совета депутатов Лотошина и в дополнительных выборах совета депутатов Протвина. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

Открыл мероприятие первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной думе Николай Васильев.

Региональное отделение КПРФ примет участие в дополнительных выборах депутатов совета депутатов Лотошина по двухмандатному избирательному округу №5 и в дополнительных выборах депутатов совета Протвина шестого созыва по многомандатным избирательным округам №2 и №3. Дополнительные выборы назначены на 19 сентября.

Были выдвинуты кандидат в депутаты Лотошинского горсовета по двухмандатному избирательному округу №5 и кандидаты в депутаты горсовета Протвина.

Кроме того, было назначено лицо, уполномоченное заверять документы избирательного объединения.

В сентябре в Подмосковье также пройдут выборы в Мособлдуму.